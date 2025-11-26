Addio all’ingegnere Felice Di Pardo, il cordoglio dei Vigili del fuoco molisani

MOLISE. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco annuncia con profondo cordoglio la scomparsa dell’ingegnere Felice Di Pardo, dirigente generale dei Vigili del Fuoco con incarico di direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Molise.

Nato a Isernia il 20 febbraio 1962, l’Ingegnere Di Pardo ha dedicato l’intera vita professionale al servizio dello Stato, incarnando con straordinaria dedizione i valori e la missione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Laureato in Ingegneria civile – sezione edile e abilitato alla professione, era formato come Disaster manager presso il Dipartimento della Protezione civile, qualificato Nuclear, Biological, Chemical and Radiological (NBCR) e analista di rischio per industrie a rischio di incidente rilevante.

Entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco il 5 dicembre 1990, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità: dapprima Ispettore antincendi, poi Direttore antincendi, fino ad assumere il ruolo di Comandante provinciale in diverse sedi italiane — Isernia, Ascoli Piceno, Teramo, Catanzaro, Campobasso e Potenza.

Promosso dirigente superiore nel 2010, ha operato anche presso l’Ufficio centrale ispettivo e la Direzione centrale della formazione, assumendo incarichi di coordinamento, pianificazione e controllo.

Nel 2019 è stato promosso dirigente generale, assumendo la guida della direzione regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, quindi dell’Abruzzo e, dal 31 maggio 2023, della direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, ruolo che ha ricoperto fino alla sua scomparsa.

Figura stimata, professionista rigoroso e uomo di grandi qualità umane, l’ingegnere Felice Di Pardo lascia un segno profondo nella comunità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.

Il Capo del Corpo, i colleghi di tutte le Direzioni regionali, il personale operativo e amministrativo si stringono con commozione attorno alla famiglia, esprimendo sincero e sentito cordoglio.

Il suo esempio continuerà a vivere nel servizio quotidiano dei Vigili del Fuoco.

La camera ardente sarà allestita presso i locali del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso per consentire l’ultimo saluto a partire dalle 15:00 del 26 novembre 2025, e i funerali si svolgeranno il 27 novembre 2025 alle ore 15:30 presso la Cattedrale di Bojano.

L’associazione nazionale Vigili del Fuoco del Corpo nazionale – sezione provinciale e regionale, per voce del presidente Aldo Ciccone, ha diffuso un messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa dell’Ingegnere Di Pardo.

Originario del Molise, Di Pardo ha segnato con la sua carriera un percorso di grande rilievo all’interno del Corpo, assumendo dal maggio 2023 la guida della Direzione regionale e distinguendosi per la profonda conoscenza del territorio e delle sue esigenze.

In passato è stato Comandante reggente dei Vigili del Fuoco di Isernia e successivamente Comandante di Campobasso, prima di ricoprire incarichi di crescente responsabilità come dirigente superiore e dirigente generale. Tra le tappe più significative si ricordano i comandi di Ascoli Piceno, Catanzaro e Potenza, oltre alle Direzioni regionali delle Marche e dell’Abruzzo, fino agli incarichi di vertice a Roma presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

«L’ingegnere Di Pardo – si legge nella nota diffusa da Aldo Ciccone – è ricordato con stima per la sua professionalità, competenza e disponibilità. L’Associazione lo ringrazia per l’impegno dimostrato e per la collaborazione, l’attenzione e il supporto che ha sempre offerto alle iniziative e manifestazioni sul territorio».

Un tributo che restituisce la misura di un uomo e di un dirigente capace di lasciare un segno profondo, il cui esempio rimarrà vivo nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui.