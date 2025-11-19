Allarme cinghiali a Termoli: cittadini chiedono interventi

TERMOLI. Nuovo episodio di allarme a Termoli a causa della presenza di cinghiali con i cuccioli. Questa mattina intorno alle 11, un cittadino ha raccontato di essere stato minacciato da un esemplare adulto mentre passeggiava con il proprio cane. “L’animale ci ha mezzo caricato, siamo stati fortunati perché eravamo a distanza e sono riuscito a mantenere la calma – ha spiegato – ma se fossimo stati più vicini non so cosa sarebbe potuto succedere”.

L’episodio non è isolato: negli ultimi mesi, numerose segnalazioni hanno evidenziato la presenza dei cinghiali in diverse zone della città, con comportamenti talvolta aggressivi e pericolosi per i cittadini e gli animali domestici. Il cittadino ha scritto anche alla pagina Facebook ufficiale del Comune, sollecitando provvedimenti immediati, come la temporanea chiusura di aree frequentate e l’allontanamento degli animali.

Il caso riaccende la questione della gestione della fauna selvatica in ambito urbano, con la comunità preoccupata per la sicurezza e la convivenza con questi animali.

AZ