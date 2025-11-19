Ancora tentati furti nel basso Molise

CASACALENDA. Un frame delle telecamere comunali di Casacalenda mostra l’auto dei malviventi che oggi hanno tentato di entrare in casa di una famiglia, in pieno centro. La lucidità e la prontezza con cui i residenti, nonostante lo spavento, hanno chiamato i Carabinieri, insieme al coraggio e alla fortuna, hanno impedito che i ladri riuscissero persino ad entrare. Questa volta è andata bene, ma in altri casi i malviventi sono riusciti a introdursi nelle abitazioni e a rubare, così come altri hanno raggirato anziani. A denunciarlo pubblicamente è stata la sindaca, Sabrina Lallitto.

Episodi analoghi si stanno verificando anche nei comuni vicini, quindi è fondamentale prestare attenzione a persone o automobili che non siamo abituati a vedere o che non riconosciamo. La raccomandazione è chiara: chiamate sempre il 112, anche per un semplice controllo. Il lavoro che tutti i Sindaci stanno portando avanti con la Prefettura e le forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza – è capillare, ma episodi come quello di oggi possono ripresentarsi. “State sempre attenti e affidatevi alle forze dell’ordine. Alle famiglie che sono state oggetto di furto e tentativi di furto va tutta la solidarietà mia e dell’amministrazione comunale. Sempre a disposizione”.

Ci sono state segnalazioni anche a Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Rotello. Una residente ha postato anche una foto dove è evidente il segno di effrazione.

EB