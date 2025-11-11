Auto in fiamme a Termoli: l’intervento dei Vigili del fuoco con l’autobotte

TERMOLI. Questa mattina, poco dopo le 7:30, il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto con una squadra del distaccamento di Termoli, dotata di autopompa serbatoio e autobotte, in Via Martiri della Resistenza, nel tratto vicino a Piazza Donatori di Sangue, dove un’autovettura ha preso improvvisamente fuoco mentre si dirigeva verso nord.

A causa del fumo denso, i soccorritori hanno indossato gli autoprotettori durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo. Le operazioni hanno provocato rallentamenti del traffico fino al termine dell’intervento.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale per garantire la sicurezza e coordinare la viabilità.