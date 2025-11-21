“Brucia” una Fiat Punto a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Dopo Termoli, nel giro di nemmeno 24 ore un’altra auto a fuoco, stavolta a Montenero di Bisaccia. All’1.30 il silenzio è stato squarciato da un boato: una Fiat Punto, parcheggiata in via Turati davanti a un condominio, è stata avvolta dalle fiamme e distrutta in pochi minuti. Le lingue di fuoco hanno illuminato la zona dello stadio comunale, svegliando i residenti.

Intervenuti i Carabinieri della stazione locale e i Vigili del fuoco di Termoli, con questi ultimi che hanno estinto l’incendio, impedendo che si propagasse alle assi di legno accatastate poco distante. Al termine delle operazioni, della vettura restava soltanto un ammasso di lamiere annerite.

Le cause sono ora al vaglio degli inquirenti: l’ipotesi più probabile è un corto circuito, ma ogni pista resta aperta. La zona è stata transennata e, da un primo sopralluogo, non risultano danni all’edificio accanto.

EB