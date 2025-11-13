Camion travolge operaio e si scontra con un autocarro

TERMOLI. Due le persone rimaste ferite nell’incidente avvenuto sulla Tangenziale Nord a Termoli.

Un mezzo pesante si è scontrato con l’autocarro presente sulla carreggiata che si occupava di segnalare lo sfalcio dell’erba per conto dell’Anas e nell’impatto è stato travolto anche l’operaio che lavorava a bordo strada. A essere trasferiti all’ospedale San Timoteo sono stati il conducente del camion, uscito poi fuori strada e liberato dai Vigili del fuoco, e l’operaio investito.

Sul posto anche la Polizia e i Carabinieri, oltre al personale dell’Anas.