Campomarino: stretta della Polizia Locale contro l’abbandono illecito di rifiuti



CAMPOMARINO. Non si ferma l’attività di contrasto della Polizia Locale di Campomarino contro lo smaltimento illecito dei rifiuti. Nella mattinata di ieri, grazie al prezioso supporto delle telecamere di videosorveglianza installate sul territorio, gli agenti hanno individuato e sanzionato diversi soggetti intenti a rovistare nei cassonetti e abbandonare rifiuti nell’area del lido.

L’intervento tempestivo ha permesso di documentare le violazioni e applicare le sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale, che vieta espressamente tali comportamenti. L’azione rientra in un più ampio piano di monitoraggio ambientale volto a tutelare il decoro urbano e la salute pubblica.



Il Comando della Polizia locale sottolinea l’importanza della videosorveglianza come strumento efficace per prevenire e reprimere condotte incivili. I controlli continueranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle zone più sensibili del territorio.

EB