Cani eroi a Montenero: salvano la padrona dal branco di cinghiali

MONTENERO DI BISACCIA. Momenti di paura, ma anche di straordinario coraggio, nei pressi del santuario della Madonna di Bisaccia a Montenero. Una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incontro ravvicinato con un branco di cinghiali, poi fortunatamente concluso senza conseguenze grazie all’intervento risoluto di due cani da caccia.

La proprietaria, appena scesa dall’auto insieme ai suoi animali, si è trovata improvvisamente circondata da numerosi ungulati spuntati dal buio — una ventina almeno, secondo la sua testimonianza. In pochi istanti, i due cani si sono lanciati tra i rovi abbaiando con forza, riuscendo a spaventare e disperdere il branco, che si è poi diretto verso la zona dei calanchi.

La donna, molto scossa, si è rifugiata in auto fino al cessato pericolo. Nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato grande. «Vado spesso lì con i miei cani, non era mai successo nulla di simile», ha raccontato, ricordando che l’area canina vicina è chiusa da settimane per lavori e che già in passato aveva notato qualche esemplare isolato nei dintorni.

L’episodio si aggiunge ai numerosi avvistamenti registrati negli ultimi giorni a Montenero di Bisaccia, dove i cinghiali sono stati segnalati persino nel centro urbano. La vicinanza degli animali selvatici alle abitazioni sta destando crescente preoccupazione tra i residenti.

Questa volta, però, la prontezza e il coraggio dei due fedeli compagni a quattro zampe hanno evitato il peggio e alla loro padrona non resta che ringraziarli con ancora più affetto.

AZ