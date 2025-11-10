Carabinieri inseguono e recuperano un’auto rubata

TERMOLI. Un’operazione notturna condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Termoli ha portato al recupero di un’auto rubata e al sequestro di arnesi da scasso, confermando l’efficacia del presidio territoriale contro i furti.

Durante un servizio mirato alla prevenzione dei furti di autovetture, i militari hanno intercettato una berlina grigia di grossa cilindrata che sfrecciava a velocità sostenuta lungo la strada statale 16, all’altezza di Campomarino. A bordo del veicolo si trovavano quattro individui, il cui comportamento ha insospettito i Carabinieri, inducendoli a dare immediatamente il via a un inseguimento.

Dai primi accertamenti, l’auto è risultata rubata circa una settimana fa in provincia di Pescara. Nonostante le condizioni avverse del fondo stradale bagnato e i tentativi dei fuggitivi di ostacolare l’inseguimento lanciando oggetti contro la pattuglia, i militari sono riusciti a mantenere il contatto visivo con il veicolo.

La corsa si è conclusa in contrada Vaccareccia, nel territorio di Chieuti, dove i quattro occupanti, approfittando del buio, hanno abbandonato l’auto e si sono dileguati a piedi tra le campagne circostanti. All’interno della vettura sono stati rinvenuti e sequestrati arnesi da scasso, chiaro segnale dell’intento criminale.

Le indagini sono ora in corso per risalire all’identità dei malviventi. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma di Termoli nel controllo del territorio e nella lotta ai furti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla comunità locale.

EB