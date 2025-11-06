Dai domiciliari al carcere: cinquantenne torna in cella

MONTECILFONE. Non ha rispettato le regole dei domiciliari e per un cinquantenne di Termoli è scattato il ritorno in carcere. L’uomo, che stava scontando a Montecilfone una pena per reati contro il patrimonio, ha violato più volte le prescrizioni previste dalla misura alternativa, in particolare il divieto di allontanarsi da casa.

I Carabinieri di Montecilfone, incaricati di monitorarne il comportamento, hanno rilevato le infrazioni. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria di sorveglianza ha deciso di sospendere la detenzione domiciliare e disporre il ritorno in carcere.

L’episodio conferma l’attenzione costante dell’Arma nel controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive nel territorio del circondario di Termoli, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle regole.

AZ