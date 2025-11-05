Derubata della borsa in macchina, arrestati i due ladri

TERMOLI. Una visita alla madre anziana ricoverata in una casa di riposo a Termoli si è trasformata in una disavventura per una donna, vittima di un furto lampo. Dopo aver parcheggiato l’auto davanti alla struttura, la donna ha notato che la sua borsa, lasciata sul sedile anteriore, era stata sottratta da due uomini in bicicletta.

La segnalazione al 112 è stata immediata, così come la reazione della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli. Gli operatori hanno raccolto la descrizione dei malfattori e inviato due pattuglie della Sezione Radiomobile per intercettarli.

Grazie alla tempestività dell’intervento, i militari sono riusciti a individuare i due sospetti in una strada adiacente, bloccandoli e recuperando la refurtiva. I responsabili — un quarantenne termolese con precedenti e un ventisettenne siciliano — sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e condotti al comando Compagnia di Termoli, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Larino.

Durante l’udienza del 31 ottobre presso il Tribunale di Larino, l’arresto è stato convalidato. Al termolese è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre al complice è stato notificato il divieto di dimora.

La vittima ha espresso profonda gratitudine ai Carabinieri per la loro prontezza e professionalità. L’episodio conferma l’impegno costante dell’Arma nel presidio del territorio e nella lotta ai reati predatori.

