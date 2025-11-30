Divelte e danneggiate le panchine a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella notte scorsa, alle ore 2:20, la comunità è stata colpita da un gesto vandalico che non può passare sotto silenzio: le panchine antistanti la scuola primaria sono state divelte e danneggiate. L’Amministrazione comunale ha immediatamente annunciato che sarà sporta denuncia presso le autorità competenti, allegando tutte le immagini e i video in possesso, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili. Ma oltre all’aspetto punitivo, doveroso e inevitabile, il Comune ha scelto di affidarsi ai social come strumento di educazione e coscienza civile: un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, affinché comprendano che ogni gesto ha conseguenze e che la responsabilità verso i beni comuni è parte integrante della vita di una comunità. «Non si tratta solo di panchine – è il senso della denuncia – ma del rispetto per la scuola, per i luoghi che accolgono i nostri bambini, per il volto stesso del paese». L’auspicio è che da un episodio negativo possa nascere una riflessione collettiva, capace di trasformare la rabbia e l’indignazione in insegnamento e crescita. La comunità di San Martino in Pensilis non intende piegarsi all’inciviltà: la denuncia è un atto di difesa, ma anche un invito a tutti a vigilare, educare, responsabilizzare. Perché il bene comune è patrimonio di ciascuno e la sua tutela è il primo segno di civiltà.

EB