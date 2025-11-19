Domiciliari in Molise per il 63enne accusato di legami con la ’Ndrangheta

SAN SALVO. Dieci anni di reclusione. È questa la richiesta avanzata dinanzi al gup distrettuale Piero Agosteo dal pubblico ministero dell’Antimafia di Catanzaro, Andrea Buzzelli, al termine della requisitoria nel processo “Habanero”, che vede tra gli imputati R.P., un 63enne di San Salvo, accusato di aver intrattenuto affari con la ’ndrangheta in Abruzzo e di possesso di armi.

Il 63enne non è nuovo alle cronache giudiziarie: è infatti un pregiudicato già coinvolto nell’operazione “Blue Marine”. Attualmente si trova sottoposto ai domiciliari in Molise per una vicenda di maltrattamenti nei confronti della convivente, per la quale era stato in precedenza arrestato.

Nel procedimento “Habanero”, condotto dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sono indagate complessivamente 16 persone, per le quali è arrivata la richiesta di condanna. Tra gli altri imputati ci sono anche due abruzzesi: chiesti 10 anni per N.P., 66 anni, nativo di Rosarno e residente a Francavilla al Mare, e 4 anni per L.M., 46 anni, di Pescara. Gli imputati hanno chiesto e ottenuto il processo con rito abbreviato.

A difendere il 63enne sansalvese è l’avvocato Giuseppe La Rana, secondo cui la posizione del suo assistito sarebbe “marginale” rispetto ai fatti contestati, che risalgono al 2016. La sentenza è attesa per la primavera del 2026.