È venuto a mancare il dottor Vittorio D’Aimmo

TERMOLI. Un altro protagonista delle grandi famiglie termolesi ci ha lasciato. Dopo una lunga malattia, il dottor Vittorio D’Aimmo si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari.

La famiglia D’Aimmo ha profondamente segnato la vita di Termoli nell’immediato dopoguerra, sia sul piano politico che su quello sociale. Il fratello Florindo, insieme all’altro grande totem Girolamo La Penna, rappresentava quella generazione di politici “vecchio stampo”, uomini di spessore che contribuirono in maniera determinante alla rinascita della città dopo le ferite del conflitto mondiale.

Vittorio, pur essendo meno esposto mediaticamente, era la mente saggia e riflessiva, quella voce discreta ma autorevole che sapeva consigliare e indirizzare, sempre con l’obiettivo del bene comune. Era uno di quegli uomini che non amano la copertina, ma preferiscono i fatti concreti.

Le sue decisioni erano sempre ponderate, mai impulsive. Amava ascoltare, riflettere, valutare, e non esitava a cambiare idea se questo significava favorire l’interesse collettivo. Una dote rara, soprattutto oggi, in un tempo in cui la politica sembra aver smarrito il valore del rispetto reciproco e del confronto costruttivo.

Allora, certo, le contrapposizioni ideologiche non mancavano. Ma uomini come Girolamo, Florindo, Vittorio e tanti altri si fronteggiavano per far prevalere le proprie idee, non per vanità o tornaconto personale. Erano figure guidate da un senso profondo di responsabilità civica, capaci di anteporre il bene della comunità a qualsiasi ambizione individuale.

Oggi, con la scomparsa di Vittorio D’Aimmo, Termoli perde un’altra colonna portante, un punto di riferimento di quella stagione luminosa in cui la politica era fatta di rispetto, di contenuti e di passione autentica.

E noi, gente comune, ci sentiamo un po’ più soli, un po’ più orfani di quella generazione che ha costruito, con umiltà e visione, la Termoli che conosciamo.

Buon viaggio, dottor Vittorio D’Aimmo. La città ti ricorderà come uno dei suoi figli migliori, un uomo che ha saputo servire Termoli con discrezione, intelligenza e cuore.

Michele Trombetta