martedì 4 Novembre 2025
Ennesima truffa: falsi messaggi dal Cup Asrem

  • Redazione
  • Cronaca

TERMOLI. L’Asrem ha lanciato un urgente avviso alla cittadinanza riguardo una truffa in corso tramite sms.

Diversi utenti hanno segnalato la ricezione di messaggi ingannevoli che, con tono allarmante, invitano a contattare il Centro Unico di Prenotazione (Cup) Asrem per presunte “importanti comunicazioni” personali.

In realtà, si tratta di un tentativo fraudolento finalizzato alla sottrazione di dati sensibili o all’addebito di costi elevati, soprattutto se il numero indicato è a tariffazione speciale.

L’ultimo numero segnalato è +39 351 8035969. I messaggi possono anche contenere link che, se cliccati, espongono l’utente a ulteriori rischi informatici.

L’Asrem è categorica: il Cup non invia comunicazioni di questo tipo via sms. Si raccomanda pertanto di non rispondere, non richiamare il numero indicato e non cliccare su alcun link contenuto nel messaggio. È fondamentale eliminare immediatamente il messaggio e non interagire in alcun modo con i contenuti ricevuti. Inoltre, si invita a segnalare l’accaduto alle autorità competenti, come la Polizia Postale, per contribuire al monitoraggio e al contrasto di queste frodi.

L’Asrem rinnova l’appello alla prudenza, esortando tutti i cittadini a diffidare da comunicazioni non ufficiali e a mantenere sempre alta l’attenzione per proteggere la propria sicurezza digitale.

EB