Esce fuori strada con la Tesla, intervengono i Carabinieri

CAMPOMARINO. Ennesimo incidente stradale avvenuto nella notte sulla costa molisana.

Stavolta il sinistro è accaduto dopo le 2, con un 25enne che ha perso il controllo della sua Tesla, finendo contro le barriere, all’altezza dell’Eurospin, sulla statale 16. Per fortuna, al di là dei danni alla vettura e al guardrail, il giovane alla guida dell’auto non ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e i Vigili del fuoco del distaccamento della caserma di Pantano Basso, che hanno messo in sicurezza la sede stradale.

EB