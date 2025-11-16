Finto tecnico prende di mira anziana per entrare in casa

TERMOLI. Venerdì scorso, nel quartiere Rio Vivo, è avvenuto un ulteriore episodio inquietante che richiama l’attenzione su un fenomeno sempre più diffuso: la presenza di falsi tecnici che, con pretesti legati alla manutenzione di contatori luce, tentano di introdursi nelle abitazioni, spesso approfittando della vulnerabilità degli anziani.

Secondo la segnalazione ricevuta, un giovane alto si è presentato alla porta di un’abitazione, sostenendo di dover effettuare la sostituzione dei contatori dell’energia elettrica. La proprietaria, un’anziana residente, ha rifiutato di farlo entrare, insospettita dalla mancanza di preavviso e dalla sua insistenza. A quel punto, l’uomo avrebbe reagito con tono aggressivo, minacciando di tornare accompagnato da Carabinieri o Polizia. L’episodio ha spinto i familiari della donna ad allertare le forze dell’ordine.

Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di tentativi di truffa già registrati a Termoli. Solo pochi giorni fa, due uomini di origine campana sono stati denunciati per tentata truffa aggravata: si spacciavano per Carabinieri e chiedevano alle vittime di consegnare oro per presunte verifiche giudiziarie. Grazie alla prontezza di una cittadina, il piano è stato sventato e i due sono stati fermati mentre cercavano di lasciare la città.

Il modus operandi dei falsi tecnici è ormai noto: si presentano con tesserini contraffatti, parlano di urgenze tecniche e cercano di entrare con la scusa di controlli obbligatori inesistenti. Una volta dentro, possono rubare oggetti di valore o estorcere denaro.

Come difendersi:

Non aprire la porta a tecnici non attesi o non identificabili.

Verificare sempre con l’azienda di riferimento prima di consentire l’accesso.

Diffidare di chi chiede pagamenti in contanti o mostra tesserini poco credibili.

Segnalare immediatamente alle forze dell’ordine ogni comportamento sospetto.



La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma fondamentale per contrastare questi reati predatori. L’episodio di Riovivo, come quello già denunciato a Termoli, dimostra quanto sia importante mantenere alta l’attenzione, soprattutto nei confronti delle fasce più fragili della popolazione.

EB