Furti in abitazione segnalati anche nella zona di Bonefro

BONEFRO. Due furti in abitazione nel giro di pochi giorni. A Bonefro torna l’incubo delle intrusioni notturne, e la paura si fa concreta. A denunciarlo pubblicamente è Antonio Di Marzo, che attraverso un post social ha lanciato un appello alla cittadinanza: “Segnalate ogni movimento sospetto, sia di persone che di veicoli. Se non ci autotuteliamo, la situazione può diventare ancora più triste e spaventosa”.

Secondo quanto riportato, uno dei colpi è stato sventato in extremis, evitando conseguenze gravi. L’altro, invece, è stato portato a termine senza ostacoli. Un segnale inquietante, che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree interne e sulla necessità di una rete di controllo civico.

Il messaggio ha raccolto decine di reazioni e commenti, segno che la preoccupazione è diffusa.