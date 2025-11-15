Gattina travolta a Guglionesi: “Via Capitano Verri sembra un autodromo”

GUGLIONESI. Una piccola gattina è stato travolta ieri a Guglionesi su quella che i residenti chiamano “ironicamente” “l’autodromo di Via Capitano Verri”, teatro di corse di macchine ad alta velocità e sorpassi pericolosi.
“Non abbiamo fatto in tempo, è morta prima di arrivare dal veterinario, l’ennesima vittima dell’autodromo di Via Capitano Verri. Ci rivolgiamo a chi di dovere che dovrebbe porre fine a queste corse frenetiche. Cosa deve succedere affinché si prenda coscienza che su per questa strada il problema c’è? Cosa?” scrive un residente della zona.
Il gattino è l’ennesima vittima di una strada insicura. Sorpassi azzardati e velocità eccessiva trasformano questa via in un pericolo quotidiano.
I residenti chiedono interventi immediati, controlli, limiti di velocità rispettati e misure per fermare le “corse”, prima che la prossima vittima sia una persona.
AZ