Hashish, soldi e un taser: padre e figlio fermati dalla Guardia di Finanza a Termoli

TERMOLI. Nei giorni scorsi, lungo la statale 16 a Termoli, i militari della Guardia di finanza hanno fermato e controllato due veicoli incolonnati, a bordo dei quali viaggiavano padre e figlio, entrambi noti agli operatori. Durante l’ispezione, grazie al fiuto di Pepper, un’unità cinofila del Gruppo di Campobasso, all’interno del cruscotto di uno dei mezzi sono stati rinvenuti due panetti di hashish da 200 grammi complessivi, con immagini di Lupo Alberto, presumibilmente destinati allo spaccio.

Successivamente, le Fiamme Gialle hanno eseguito perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due uomini. Qui sono stati trovati ulteriori 25 grammi di hashish, 1.270 euro in contanti, carte di credito e materiale ritenuto collegato all’attività di spaccio. Durante le operazioni, è stata inoltre sequestrata una pistola ad impulsi elettrici, il cosiddetto taser, detenuta illegalmente. Tutta la sostanza stupefacente, il denaro, il materiale rinvenuto e i telefoni cellulari dei due soggetti sono stati sottoposti a sequestro.

I due uomini sono stati denunciati: uno a piede libero, mentre l’altro è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Larino, con l’obbligo di firma come disposto dal GIP competente. Il possessore del taser è stato segnalato anche per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di finanza nel presidio del territorio e nella tutela della legalità, con particolare attenzione a fenomeni socialmente pericolosi come lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si ricorda che, secondo il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.

AZ