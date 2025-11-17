In tre a volto coperto bloccano e rapinano madre e figlio, indagano i Carabinieri

AGNONE. Venerdì sera, in una stradina interpoderale alle porte di Agnone, una madre e suo figlio sono stati vittime di un agguato violento e premeditato. I due stavano transitando in auto quando si sono trovati di fronte un veicolo con tre individui incappucciati. La dinamica è fulminea e brutale: la donna è stata costretta con le spalle al muro, strattonata per i capelli e scaraventata fuori dalla macchina. I malviventi si sono poi dileguati con un bottino di circa 400 euro.

I Carabinieri hanno avviato le indagini.

Il fatto ha scosso la comunità locale, già provata da episodi di microcriminalità e furti in abitazione. L’agguato, per modalità e tempistica, lascia intendere una conoscenza del territorio e delle abitudini delle vittime. Un’azione mirata, forse studiata nei giorni precedenti.

