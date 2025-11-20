Incendio in Via Venezia, notte di paura a Termoli

TERMOLI. Le prime luci dell’alba hanno illuminato una scena drammatica in Via Venezia, dove due autovetture alimentate a benzina sono state avvolte dalle fiamme. Erano circa le 5.30 quando i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti con autopompaserbatoio e una campagnola dotata di modulo antincendio.

Gli operatori, protetti dai dispositivi di sicurezza individuale, hanno affrontato un incendio che minacciava di propagarsi rapidamente. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino al completo spegnimento e alla messa in sicurezza dei veicoli, restituendo tranquillità a una strada improvvisamente trasformata in teatro di paura.

Sul posto anche i Carabinieri di Termoli, che hanno garantito la sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha impedito conseguenze più gravi, confermando ancora una volta la prontezza e la professionalità di chi, ogni giorno, veglia sulla comunità.

EB