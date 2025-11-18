Incidente stradale tra San Giacomo e Guglionesi

GUGLIONESI. Nel pomeriggio, lungo la provinciale tra Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, nei pressi della casa cantoniera, si è verificato un incidente tra due autovetture.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato al pronto soccorso una donna di 65 anni, residente a Termoli.
La signora è stata accompagnata per accertamenti in codice verde, mentre le dinamiche del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Termoli.
EB