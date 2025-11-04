Infrange il divieto del giudice, molestatore torna in carcere

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre, a Campobasso, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 47 anni, residente in città, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica.

L’uomo era già sottoposto al divieto di dimora nella Regione Molise per precedenti atti persecutori nei confronti di un minore, ma lo scorso 20 ottobre è stato sorpreso da una Volante mentre si trovava nuovamente a Campobasso, in violazione delle prescrizioni. In quell’occasione, si è avvicinato al minore e lo ha aggredito fisicamente e verbalmente, reiterando comportamenti molesti già contestati in passato. La Procura, ricevuta la comunicazione della notizia di reato da parte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare, ottenendo dal Gip la revoca del divieto di dimora e la sostituzione con la custodia in carcere. L’arresto è stato eseguito nell’immediatezza dagli agenti della Polizia di Stato.

La Procura ha sottolineato la particolare delicatezza del caso, trattandosi di una vittima appartenente alle cosiddette “fasce deboli”, e ha ribadito il proprio impegno nella tutela di minori, donne e anziani, anche in un’ottica di prevenzione di reati più gravi.

EB