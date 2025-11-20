Inseguimento nel capoluogo, arrestato 21enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

CAMPOBASSO. Nella notte tra martedì e ieri, la Polizia di Stato della questura di Campobasso ha tratto in arresto un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’episodio si è consumato quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha intercettato uno scooter con due persone a bordo che sfrecciava ad alta velocità in una zona periferica del capoluogo.

Intimato l’alt, il conducente ha invece accelerato tentando la fuga, mettendo a rischio l’incolumità del passeggero e degli altri utenti della strada con manovre repentine e pericolose. Ne è nato un inseguimento che si è protratto fino al territorio di Busso, dove gli agenti sono riusciti a bloccare il motociclo. Il giovane, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha opposto resistenza fisica e cercato di rimettere in moto il mezzo, provocando la caduta e il trascinamento di un poliziotto per alcuni metri, con conseguenti lesioni fortunatamente non gravi. Arrestato in flagranza, il 21enne è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’indomani, all’udienza di convalida, il Gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

EB