Jogger in fuga al parco: ancora paura per un branco di cinghiali

TERMOLI. Brutta avventura questa mattina al parco Girolamo La Penna per una coppia di termolesi, marito e moglie, che abitualmente praticano jogging nelle zone verdi della città, parco compreso.

Durante la loro corsa si sono improvvisamente imbattuti in un vero e proprio branco di undici cinghiali, compresi alcuni cuccioli. E proprio questo ha reso la situazione ancora più pericolosa: uno dei cinghiali adulti, con tutta probabilità il capobranco, si è messo sulla difensiva, iniziando a lanciarsi contro i due jogger, vedendoli come una minaccia.

Presi dal panico ma lucidi quel tanto che bastava per capire il pericolo, i due sono riusciti a fuggire a gambe levate, scavalcando una staccionata, che di fatto ha rappresentato la loro salvezza. Per tornare alla loro auto hanno dovuto percorrere il perimetro esterno del parco, con la paura addosso di potersi imbattere nuovamente negli animali.

Per fortuna questa volta è andata bene, ma resta l’amarezza e la preoccupazione per una situazione ormai fuori controllo. Episodi come questo si ripetono sempre più spesso e, ad oggi, da chi dovrebbe intervenire non si registrano segnali concreti. La domanda è sempre la stessa: dobbiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile prima di vedere qualche intervento serio per ridurre o almeno contenere questo fenomeno?

La vicenda di oggi richiama un episodio simile già segnalato nei giorni scorsi: una cittadinache passeggiava con il proprio cane è stato minacciato da un cinghiale adulto, che lo ha mezzo caricato. Anche in quel caso, la comunità aveva espresso forte preoccupazione, chiedendo al Comune provvedimenti immediati, come la temporanea chiusura di aree frequentate e l’allontanamento degli animali.

La questione della gestione della fauna selvatica in ambito urbano rimane aperta, con cittadini sempre più preoccupati per la sicurezza propria e dei loro animali domestici, soprattutto in zone centrali e periferiche della città.

