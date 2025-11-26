Ladri di marmitte catalitiche nella zona artigianale

TERMOLI. Nella zona artigianale, all’interno di un’area recintata e con cancello chiuso, i ladri hanno colpito ancora: questa volta hanno preso di mira un furgone parcheggiato nell’attività di un artigiano, portando via il catalizzatore dalla marmitta. Nonostante l’area fosse protetta da recinzione e giardino, con attrezzi e mezzi custoditi, i malviventi sono riusciti a introdursi e a smontare il pezzo, lasciando il veicolo danneggiato e il proprietario senza difese.

È l’ennesimo episodio che conferma come la zona costiera sia diventata bersaglio di furti mirati, con tecniche rapide e silenziose che colpiscono soprattutto catalizzatori e componenti di valore. La denuncia è stata raccolta con amarezza da chi lavora quotidianamente in quegli spazi, costretto a fare i conti con un clima di insicurezza crescente.

EB