Lampioni “spenti” con la forza dai pusher tra Terminal e piazza del Papa, è necessaria la videosorveglianza

TERMOLI. Tra le segnalazioni più ricorrenti che ci inviano gli utenti di Termolionline, vi è la zona che collega il terminal bus di via Martiri della Resistenza e piazza del Papa. Riguarda la pubblica illuminazione, che sovente viene a mancare e i residenti ipotizzavano fosse legato alle ondate di maltempo.

Tuttavia, non è così, abbiamo approfondito dopo l’ennesima istanza ricevuta da uno dei cittadini (e nostro lettore) più attenti, R. M.

«Miglioriamo la nostra città, sono giorni che il percorso pedonale che collega il terminal bus Martiri della Resistenza e Piazza Giovanni Paolo II è al buio, il che succede di frequente. Questa via di comunicazione a lato del terminal bus nonostante sia utilizzata quotidianamente da numerosi viaggiatori, pendolari, studenti e residenti è una via poco sicura, scarsamente illuminata, sporca e senza alcun dispositivo di videosorveglianza installato nonostante in passato sia stata teatro di gravi episodi di cronaca.

Chiediamo all’amministrazione di mettere in atto soluzioni per migliorare la sicurezza dell’area migliorando l’illuminazione e prevedendo l’installazione della videosorveglianza assente su tutta l’area compreso piazza Giovanni Paolo II».

Ebbene, il tema della videosorveglianza è davvero dirimente, perché a fare fuori i lampioni, detto brutalmente, sono coloro che approfittano del buio per compiere i ‘traffici’ poco leciti, come la cessione di dosi di stupefacenti. La ditta che gestisce il servizio di illuminazione pubblica, la Gtm, l’ha riferito anche alle forze dell’ordine, pur senza formalizzare denunce.

I lampioni vengono scossi con forza per disalimentarli e far regnare quell’oscurità in cui annidarsi per spacciare, sostanzialmente e più volte, secondo quanto appreso, l’azienda ha dovuto provvedere al ripristino.

Emanuele Bracone