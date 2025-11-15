L’appello: «Servono testimoni per l’incidente a Larino»

LARINO. Un incidente di quasi due anni fa, di cui si cercano testimoni. L’appello giunge dal signor Marco D’Aloia: «In data 30 dicembre 2023, alle ore 10 circa, sulla strada provinciale 167, agro del Comune di Larino, è avvenuto un sinistro stradale con feriti; in particolare è rimasto coinvolto un solo veicolo che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. A bordo vi era una coppia, trasportata d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Con questo appello chiediamo se qualcuno fosse presente sul posto e abbia visto qualcosa utile a ricostruire la dinamica dell’incidente. Anche il più piccolo dettaglio può essere fondamentale: una frenata, un ostacolo sulla strada, un altro veicolo nei paraggi, condizioni del manto stradale o qualsiasi altro elemento che possa aiutare a fare chiarezza. Ringraziamo anticipatamente chiunque possa fornire informazioni e invitiamo a contattarci personalmente, al numero 3485769917, oppure a lasciare un messaggio nei commenti».