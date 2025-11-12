L’inchiesta sulla morte di Andrea, tra supertestimoni e il nodo del terreno

TERMOLI. La morte di Andrea Costantini, 38 anni, avvenuta il 15 settembre scorso all’interno di un supermercato di Termoli dove lavorava, l’Eurospin di via Corsica, continua a sollevare interrogativi e richieste di chiarimento. A quasi due mesi dal ritrovamento, la Procura di Larino mantiene aperto il fascicolo con le ipotesi di omicidio e istigazione al suicidio contro ignoti, in attesa degli sviluppi delle indagini.

Il caso, che aveva inizialmente fatto pensare a un gesto estremo, si è progressivamente trasformato in un’inchiesta più articolata, spinta anche dalle segnalazioni e dai dubbi avanzati dai familiari del giovane. I genitori, Lidia e Gennaro Costantini, hanno infatti chiesto che vengano disposti nuovi esami e che si ricostruiscano con precisione le ultime ore di vita del figlio, segnalando alcuni elementi ritenuti non del tutto compatibili con l’ipotesi di suicidio.

Tra questi, alcune fotografie scattate dal padre dopo il decesso, che mostrerebbero segni sul collo del giovane. Immagini che la famiglia ha consegnato agli inquirenti chiedendo di accertarne la natura attraverso analisi medico-legali. A rendere la situazione più complessa è anche la presenza di un messaggio scritto a mano rinvenuto all’interno degli indumenti di Andrea, in cui si legge una frase di addio.

Secondo i genitori, tuttavia, quel testo non sarebbe riconducibile alla calligrafia del figlio. Da qui la richiesta di una perizia grafologica per stabilirne l’autenticità. I familiari hanno inoltre sottolineato che il biglietto è stato ritrovato ripiegato con cura e inserito in una busta di plastica, un particolare che a loro avviso merita un’ulteriore verifica.

Un altro punto su cui si concentra l’attenzione è la situazione economica e patrimoniale di Costantini nei mesi precedenti la morte. I familiari hanno chiesto di chiarire i dettagli di una polizza sulla vita a suo nome e di alcune operazioni recenti, tra cui la vendita dell’automobile e l’acquisto di un terreno. Si tratta di aspetti che la Procura sta analizzando per ricostruire il contesto complessivo in cui si è verificata la tragedia.

Intanto, nella puntata di ieri del programma “La Vita in Diretta” su Rai 1, la compagna di Andrea, Angela Dileva, è tornata a parlare pubblicamente, ribadendo la propria estraneità ai fatti e respingendo ogni accusa.

“Non ho mai alzato le mani su Andrea. Il nostro era un rapporto affettuoso, anche se negli ultimi mesi lui era più distante e pensieroso”, ha dichiarato in collegamento.

Angela ha poi raccontato alcuni momenti delle ultime ore trascorse insieme:

“La mattina prima della tragedia mi guardò e mi disse: ‘Vendiamo quel terreno e sposiamoci’. Sembrava sereno, voleva ricominciare”. Anche perché proprio dall’acquisto del fondo qualcosa è cambiato nella vita del 38enne.

Durante la trasmissione, la donna ha parlato anche delle tensioni con la famiglia di Andrea, sostenendo di non aver mai voluto impedire ai genitori di vedere il bambino: “Non li ho allontanati, voglio solo proteggerlo e garantire la sua serenità”.

Ha inoltre espresso rammarico per la diffusione pubblica di alcune immagini legate al caso, sottolineando – tramite il proprio legale – che non era stata informata prima della messa in onda di tali fotografie e che la loro circolazione potrebbe arrecare disagio al figlio minorenne.

Nel corso della stessa puntata, l’inviata ha riferito dell’esistenza di due persone informate sui fatti, indicate come possibili testimoni di rilievo, che avrebbero fornito agli inquirenti dettagli utili per chiarire alcune fasi della vicenda. La Procura, in tal senso, starebbe valutando l’opportunità di ascoltarle formalmente nelle prossime settimane.

A livello investigativo, resta aperta la possibilità che venga disposta una nuova perizia medico-legale, finalizzata ad approfondire le cause del decesso e a esaminare eventuali segni o lesioni compatibili con diverse ipotesi ricostruttive. L’eventuale riesumazione del corpo, allo studio della Procura di Larino, avrebbe proprio questo obiettivo: accertare la dinamica degli eventi con strumenti tecnici aggiornati e indipendenti.

Nei giorni scorsi, i genitori di Costantini sono stati ascoltati dai Carabinieri di Penne, ai quali hanno ribadito la volontà di collaborare pienamente con gli investigatori e di mettere a disposizione tutte le informazioni raccolte. Tra le richieste avanzate, anche quella di verificare le registrazioni delle telecamere di sicurezza del supermercato e delle aree circostanti, nonché di analizzare i tabulati telefonici per ricostruire contatti e movimenti nelle ore precedenti la morte.

Parallelamente, la Procura prosegue l’attività di riscontro sui documenti e sui reperti già acquisiti, mentre il legale della famiglia attende di conoscere le decisioni relative agli accertamenti tecnici. Così come al vaglio dovrebbero esserci i due supertestimoni di cui ha parlato il legale dei genitori di Andrea, Pietro Lorusso, un collega del supermercato e una cliente, che ha contattato sui social anche la signora Lidia.

La vicenda, nel frattempo, ha suscitato grande attenzione anche a livello nazionale, sia per la complessità degli elementi in campo, sia per il dolore espresso pubblicamente dai genitori e dalla compagna, che – pur su posizioni diverse – chiedono entrambe che emerga la verità.

L’interesse mediatico, riacceso dopo la trasmissione televisiva, ha riportato il caso al centro del dibattito pubblico, spingendo molti a sollecitare una conclusione chiara e definitiva. Tuttavia, dalle autorità giudiziarie trapela la volontà di procedere con la massima prudenza, basandosi unicamente su riscontri oggettivi e risultati tecnici.

Al momento, dunque, nessuna ipotesi viene esclusa. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto del caso, dalla dinamica dei fatti al contesto personale e familiare, fino agli aspetti patrimoniali.

La speranza dei genitori di Andrea è che il nuovo corso investigativo possa portare finalmente a risposte certe.

“Vogliamo solo la verità, qualunque essa sia,” ha dichiarato la madre in più occasioni.

Un sentimento condiviso anche dalla compagna, che in diretta televisiva ha ribadito di voler “tutelare la memoria di Andrea e il futuro del figlio”.

Mentre le indagini della Procura di Larino proseguono, il caso Costantini rimane uno dei più complessi e delicati degli ultimi anni in Molise. L’obiettivo, ora, è accertare i fatti con chiarezza e restituire alla famiglia – e alla comunità – una verità definitiva, nel rispetto della memoria del giovane e del dolore di chi lo ha conosciuto.

Eliana Ronzullo