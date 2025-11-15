L’operaio 50enne travolto in Tangenziale è sotto osservazione in Rianimazione

TERMOLI. Restano gravi ma stabili le condizioni dell’operaio 50enne campano travolto due giorni fa sulla tangenziale nord di Termoli durante i lavori di sfalcio del verde. L’uomo, dipendente di una ditta incaricata dell’Anas, è stato investito da un camion che ha impattato contro il mezzo di servizio fermo in corsia di emergenza, colpendolo in pieno e scaraventandolo a terra con violenza.

Il lavoratore è stato soccorso immediatamente dalle équipe del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale “San Timoteo”. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. In sala operatoria i medici hanno dovuto procedere a un intervento chirurgico complesso, che ha comportato l’asportazione della milza e di un rene, gravemente lesionati nell’urto. A causa della severità del trauma e delle condizioni generali, l’operaio è stato trasferito nel reparto di rianimazione, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive.

Nello stesso incidente era rimasto ferito anche il camionista, liberato dai Vigili del fuoco e trasportato al San Timoteo per accertamenti, ma con conseguenze minori, seppur estratto dalle lamiere del mezzo pesante dalla squadra dei pompieri.

Sul posto, oltre ai soccorritori, erano intervenuti Polizia Stradale, Carabinieri e personale tecnico Anas.

