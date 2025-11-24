Malore alla guida, finisce con l’auto contro il guardrail: 41enne trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI. Una donna di 41 anni di Termoli, colta da un improvviso malore mentre percorreva la tangenziale a fine lungomare, ha perso il controllo dell’auto, “strisciando” lateralmente contro un camion, e finendo contro il guardrail.

L’impatto ha attivato l’airbag, che le ha provocato un trauma toracico e facciale. L’incidente è avvenuto all’altezza della seconda Torretta, in un tratto di carreggiata che ancora una volta si conferma critico per la sicurezza stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il 118, con i volontari della Misericordia che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la donna in ambulanza.

La scena, concitata e drammatica, ha richiamato l’attenzione dei passanti.

La 41enne è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

EB