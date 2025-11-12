Maltrattamenti e percosse, in due col “braccialetto elettronico”

CAMPOBASSO. Tra lunedì e ieri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso ha dato esecuzione a due misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della stessa Procura, nei confronti di due soggetti residenti nel capoluogo molisano. Le misure, consistenti nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento alle persone offese e ai loro congiunti, sono state applicate con l’uso del braccialetto elettronico.

Il primo caso riguarda un uomo di 45 anni, ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Le condotte violente, protrattesi per oltre vent’anni e aggravate dall’abuso di alcol, sono culminate a fine ottobre quando l’uomo, in stato di ebbrezza, ha raggiunto la moglie in un’abitazione di campagna, sfondando la porta e colpendola con pugni al volto. Il secondo caso coinvolge un giovane di 24 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente.

Le aggressioni, motivate dal rifiuto della donna di fornire denaro per l’acquisto di stupefacenti, si sono manifestate con minacce verbali e danneggiamenti ai mobili e all’auto di famiglia, generando un clima di soggezione fisica e psicologica. L’aggravante contestata riguarda la presenza dei fratelli minorenni durante i fatti.

Le indagini sono state condotte dalla stazione dei Carabinieri di Toro per il primo caso e dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso per il secondo, permettendo di ricostruire analiticamente le condotte violente e fornire al giudice gli elementi necessari per l’adozione delle misure cautelari.

L’intervento si inserisce nelle linee guida della Procura volte a tutelare le vittime di violenza domestica, accelerando l’acquisizione delle prove e riducendo i tempi che potrebbero aggravare le conseguenze dannose. I procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari, durante le quali gli indagati potranno avvalersi dei rimedi processuali previsti dal codice.