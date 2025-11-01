Maltrattava la compagna, 63enne abruzzese ai domiciliari in Molise

SAN SALVO. Un 63enne di San Salvo, è stato scarcerato e trasferito agli arresti domiciliari in Molise dopo essere stato arrestato nei giorni scorsi per maltrattamenti nei confronti della compagna. L’arresto era avvenuto in seguito a una lite domestica particolarmente violenta, durante la quale l’uomo avrebbe minacciato e insultato la donna anche in presenza dei carabinieri. Il procedimento è stato avviato nell’ambito del Codice Rosso, che prevede un iter accelerato per i reati legati alla violenza domestica e di genere.

Difeso dagli avvocati Pino Sciarretta e Giuseppe La Rana, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali – era stato inizialmente condotto nel carcere di Teramo. Tuttavia, i giudici hanno accolto l’istanza dei legali, disponendo una misura cautelare meno restrittiva: la detenzione domiciliare. In precedenza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo, aveva convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

EB