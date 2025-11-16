Maxi sequestro di hashish sull’A14: arrestato un 30enne pugliese con dieci chili di “fumo”

VASTO SUD. Un’operazione mirata della Polizia Stradale di Vasto Sud ha portato, nei giorni scorsi, al sequestro di dieci chilogrammi di hashish e all’arresto di un uomo di 30 anni originario della Puglia. Il blitz è scattato lungo l’autostrada A14, nei pressi dell’area di servizio Trigno, dove una pattuglia ha intercettato una Fiat 500L il cui conducente mostrava un comportamento sospetto.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, hanno proceduto a una perquisizione approfondita del veicolo. All’interno dell’abitacolo, grazie a un sofisticato sistema a scomparsa, sono stati rinvenuti numerosi panetti di hashish per un peso complessivo di dieci chilogrammi.

Durante i controlli, è emersa anche un’alterazione strutturale del telaio dell’autovettura, elemento che ha aggravato ulteriormente la posizione del conducente. Il 30enne è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Larino.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Le indagini della Polizia Stradale proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di traffico e la destinazione finale dello stupefacente sequestrato.

EB