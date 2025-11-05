Oltre 15 chili di droga sequestrati dalla Mobile, i dettagli del blitz che ha portato ai 3 arresti

CAMPOBASSO. Diffusi in conferenza stampa i dettagli della maxi operazione antidroga della Polizia di Stato effettuata in provincia di Campobasso.

Gli uomini della Squadra Mobile, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno scoperto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti nel centro storico di Toro, dove nella serata di domenica 3 novembre sono stati arrestati tre giovani e denunciato un quarto soggetto. Nel corso dell’intervento, i poliziotti hanno sequestrato complessivamente oltre 15 chilogrammi di droga tra hashish e cocaina, oltre a bilancini, materiale per il confezionamento e macchinari per il sottovuoto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’abitazione era utilizzata come base di stoccaggio e smistamento.

Sulla scorta degli elementi raccolti durante le indagini, la squadra mobile ha deciso di intervenire, sorprendendo all’interno dell’appartamento tre persone: uno straniero di nazionalità marocchina e due giovani campobassani, di età compresa tra i 22 e i 25 anni. Nell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto 1,5 chili di cocaina pura e circa 14 chili di hashish suddivisi in panetti ed ovuli, insieme a tutto il necessario per la preparazione delle dosi destinate al mercato locale.

Le perquisizioni sono poi proseguite anche presso le abitazioni degli arrestati e di un quarto individuo, che si era allontanato poco prima del blitz ma che è risultato essere l’affittuario dell’immobile. Anche in queste abitazioni sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga e strumenti per il confezionamento. In una delle case perquisite era inoltre presente la madre di uno degli indagati, sorpresa mentre tentava di assumere eroina.

I tre giovani fermati sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Campobasso su disposizione della locale Procura della Repubblica, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso. Il quarto soggetto è stato invece denunciato a piede libero per il medesimo reato.

L’operazione di lunedì si inserisce in una più ampia attività di contrasto allo spaccio condotta dalla Squadra Mobile del capoluogo molisano. Solo nelle ultime settimane – si legge nella nota diffusa dalla Questura – gli arresti per reati legati alla droga sono saliti a quattro, con due persone denunciate.

Complessivamente sono stati sequestrati 18 chili di hashish e 2 di cocaina purissima, destinati al mercato locale e nazionale.

I dettagli dell’operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala “Rosano” della Questura di Campobasso, alla presenza del dirigente della Squadra Mobile, vice questore Marco Graziano.

EB