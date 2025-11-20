Operazione Marmotta: sgominata la banda degli assalti ai bancomat

TERMOLI. Maxi operazione all’alba nel Foggiano. I Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, coordinati dalla Procura della Repubblica di Larino, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Larino, è stata eseguita nei confronti di diversi soggetti residenti nella provincia di Foggia. Tali individui sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato presso sportelli bancomat.

L’intervento rientra nell’ambito della cosiddetta Operazione “Marmotta”, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione dedita agli assalti ai bancomat. Nelle prime ore della mattinata sono stati effettuati anche arresti e perquisizioni.

🎙️ Dettagli in Conferenza Stampa

I dettagli completi dell’operazione e le modalità con cui è stata sgominata l’organizzazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa. L’incontro si terrà oggi alle ore 13.30 presso il Comando Provinciale di Campobasso.