Ore di apprensione per un 62enne scomparso da quattro giorni: ricerche in corso anche sulla costa

CAMPOBASSO. Sono ore di grande apprensione per Riccardo Albani, 62 anni, scomparso all’alba del 13 novembre dalla sua abitazione a Gildone. L’uomo è uscito di casa senza documenti e senza telefono e non ha più fatto ritorno.

Secondo fonti certe, Albani sarebbe arrivato a Termoli intorno alle 8 del mattino dello stesso giorno, dopo aver preso un autobus. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Campobasso, sono attualmente in corso nella città e nel territorio circostante.

Al momento della scomparsa indossava jeans scuri, ha i capelli brizzolati, corti e ricci, è alto e di corporatura robusta. I familiari sottolineano che non aveva mai manifestato la volontà di allontanarsi da casa, anche se probabilmente stava attraversando un periodo difficile.

Il figlio Maurizio ha lanciato un appello sui social nella speranza di ricevere informazioni sul padre.

“Ciao Papà, spero che ti arrivi questo messaggio. Se sei andato via per qualunque motivo non importa, lo accettiamo. Però facci sapere che sei vivo e che stai bene, ovunque tu sia. So che abbiamo passato momenti difficili e quanto questo ti potesse pesare sulle spalle. Sappi solo che io, Anto, Cathy, Mamma e Nonna ti vogliamo bene e che speriamo tu stia bene. Noi continuiamo ad aspettarti a casa, se vorrai tornare.”

“Se qualcuno lo avesse visto o avesse informazioni utili- aggiunge Maurizio– avvisi immediatamente le forze dell’ordine.”

Le ricerche proseguono anche nelle campagne attorno a Gildone e Termoli. Chiunque avesse informazioni può contattare i carabinieri di Campobasso o direttamente Maurizio Albani al numero 3381169081.

L’obiettivo principale resta uno solo: riportare Riccardo Albani a casa sano e salvo.