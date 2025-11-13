Uomo in bici investito da un taxi in via Abruzzi

TERMOLI. Investimento in via Abruzzi, all’incrocio con viale Trieste, nella mattinata di oggi. Un 49enne in bici è stato urtato da un taxi in transito, impatto che l’ha fatto cadere a terra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, per i rilievi e la disciplina del traffico.

E’ stato soccorso dal 118 Molise, con l’equipe medica e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno stabilizzato e poi trasportato il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Inevitabili, i rallentamenti alla circolazione, in un punto cruciale della viabilità cittadina.