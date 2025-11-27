Piove a dirotto, si allaga la “solita” rampa: disagi alla viabilità

TERMOLI. Piove a dirotto da alcune ore a Termoli e i punti critici della viabilità ne risentono come a ogni ondata di maltempo. In particolare, disagi sulla rampa di accesso della statale 87 da via Corsica, con un veicolo rimasto impantanato.

L’allerta meteo diramata per la giornata di oggi dalla Protezione Civile si è rivelata corretta. E infatti già dalle 14 di questo pomeriggio, la pioggia ha iniziato a cadere su Termoli e sui paesi limitrofi. Il cielo coperto e il continuo via vai di nuvole cariche d’acqua rendono l’atmosfera fredda e umida, con temperature che scenderanno fino agli 8‑10 °C durante la notte.

I rovesci continueranno per tutta la serata, accompagnati da vento moderato e possibili rallentamenti lungo le strade provinciali e comunali. La Protezione Civile raccomanda prudenza, in particolare per chi deve spostarsi tra Termoli e i comuni limitrofi: ombrelli, impermeabili e spostamenti limitati diventano strumenti essenziali.

Tra il mare Adriatico mosso, le campagne già inzuppate e le vie cittadine bagnate, si vive un pomeriggio tipicamente autunnale.

Alberta Zulli