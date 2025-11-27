Presenze sospette, l’Arma arresta cinque moldavi in basso Molise

LARINO. Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di rilievo per la sicurezza del territorio. I Carabinieri della Compagnia di Larino, impegnati nei servizi straordinari di vigilanza disposti dal comando provinciale di Campobasso, hanno tratto in arresto cinque cittadini moldavi, di età compresa tra i 27 e i 39 anni, sorpresi in possesso di documenti di identità contraffatti.

L’episodio è avvenuto lungo la Strada Provinciale 80, nei pressi del “Ponte dello Sceriffo”, punto strategico della viabilità locale e spesso teatro di controlli mirati. A bordo di un’autovettura fermata dai militari viaggiavano i cinque uomini, tutti muniti di documenti apparentemente rilasciati dalla Romania. La circostanza ha destato immediatamente sospetti: nessuno dei fermati era legato da vincoli di parentela, eppure tutti risultavano di nazionalità moldava con documenti provenienti dallo stesso Paese.

Gli accertamenti successivi hanno confermato le perplessità iniziali. Attraverso un canale ufficiale di comunicazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, è stato richiesto un riscontro diretto alle autorità romene. La risposta non ha lasciato dubbi: i numeri di serie dei documenti appartenevano ad altre persone. A colpire i militari è stata l’elevata qualità delle contraffazioni, capaci di riprodurre persino gli elementi di sicurezza riscontrabili con lampada a raggi ultravioletti, segno di un’organizzazione criminale ben strutturata e dotata di mezzi sofisticati.

I cinque uomini sono stati dichiarati in stato d’arresto e condotti davanti all’autorità giudiziaria. L’udienza di convalida ha disposto il nulla osta all’espulsione, con contestuale obbligo di dimora in attesa della traduzione degli atti in lingua moldava e del completamento delle procedure processuali.

Per i Carabinieri si tratta di un risultato significativo, che conferma l’efficacia dell’intensificazione dei controlli sul territorio, soprattutto in prossimità delle festività natalizie. È proprio in questo periodo che l’attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori si fa massima, con l’obiettivo di garantire sicurezza ai cittadini e contrastare fenomeni criminali transnazionali.

L’operazione di Larino dimostra come un semplice controllo stradale possa rivelarsi decisivo per smascherare attività illecite di respiro internazionale. La presenza di documenti falsi di così alta qualità evidenzia la pericolosità di reti criminali che operano oltre confine e che tentano di infiltrarsi anche nelle realtà locali. La risposta dell’Arma, pronta e incisiva, ribadisce il ruolo centrale dei Carabinieri nella tutela della legalità e nella difesa delle comunità, rafforzando il senso di sicurezza collettivo in un momento dell’anno particolarmente delicato.

EB