Quattro provvedimenti contro la violenza di genere

ISERNIA. Quattro nuovi ammonimenti del Questore per violenza di genere.

Prosegue senza tregua l’azione di prevenzione e contrasto della violenza di genere da parte della Polizia di Stato. Dall’inizio del 2025 il Questore di Isernia ha già firmato 23 ammonimenti: 18 per violenza domestica, come previsto dall’articolo 3 della Legge 119/2013, e 5 per atti persecutori ai sensi dell’articolo 8 del Decreto-Legge 11/2009.

Solo negli ultimi giorni sono stati emessi quattro nuovi provvedimenti, segno di una vigilanza costante e di un intervento immediato su episodi di particolare gravità.

Due ammonimenti hanno riguardato una figlia e un suo amico, responsabili di ripetute condotte di violenza domestica con lesioni e percosse ai danni dell’anziana madre ultraottantenne residente nel capoluogo pentro. Gli altri due hanno colpito i genitori di una minore di origine magrebina, vittima di reiterate violenze fisiche e psicologiche per essersi opposta alle imposizioni familiari e aver intrapreso una relazione con un coetaneo, osteggiata per motivi culturali e religiosi. In entrambi i casi il Questore ha ritenuto elevato il rischio di escalation, adottando l’ammonimento quale misura tempestiva di tutela: se le condotte dovessero ripetersi scatterà la denuncia d’ufficio all’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato ribadisce così il proprio impegno nella protezione delle vittime vulnerabili e nella salvaguardia della sicurezza pubblica, con un’attività continua, coordinata e orientata alla massima difesa della comunità.

EB