Rafforzati i controlli del territorio dopo i recenti furti

BONEFRO. Bonefro vive giorni di tensione e vigilanza. Dopo i recenti furti e tentativi di intrusione che hanno scosso la comunità, le forze dell’ordine hanno intensificato la loro presenza sul territorio, moltiplicando pattugliamenti e controlli mirati.

La cittadinanza è chiamata a un ruolo attivo: prudenza e collaborazione diventano strumenti indispensabili. Le raccomandazioni sono chiare: non lasciare incustodite le abitazioni, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio, e segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto.

L’Amministrazione comunale sottolinea che la sicurezza è un impegno condiviso. La rete di vigilanza istituzionale si rafforza solo se sostenuta dalla responsabilità dei cittadini, trasformando l’allarme in mobilitazione collettiva.

