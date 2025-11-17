Rapina in pieno centro nel capoluogo: minorenne armato di coltello arrestato dai Carabinieri

CAMPOBASSO. Una serata di svago tra amici, nel cuore pulsante di Campobasso, si è trasformata in un incubo per un giovanissimo, vittima di una rapina brutale e fulminea.

Sabato 15 novembre, tra le vie affollate del centro cittadino, un minorenne è stato aggredito da un coetaneo armato di coltello. Con freddezza e violenza, l’aggressore si è fatto consegnare il cellulare, le scarpe griffate e il denaro contante, per poi dileguarsi in bicicletta tra la folla.

Ma la fuga è durata poco: grazie alla tempestiva segnalazione della vittima e alla descrizione precisa del rapinatore e del mezzo utilizzato, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Campobasso lo hanno rintracciato in breve tempo. Fermato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso della refurtiva e dell’arma utilizzata per minacciare la vittima.

L’arresto si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, intensificato nelle ore serali e nei luoghi di aggregazione giovanile, per contrastare una criminalità minorile che è spesso il sintomo più evidente di un disagio sociale profondo. Un fenomeno che interroga famiglie, istituzioni e comunità educanti, chiamate a ricostruire un tessuto etico e civile sempre più fragile.

Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato trasferito al centro di prima accoglienza per minori de L’Aquila, in attesa dell’udienza di convalida disposta dalla Procura per i Minorenni di Campobasso.

EB