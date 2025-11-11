Reati tributari: sinergia tra la Procura di Larino con Fisco e Guardia di Finanza

LARINO. Nella giornata odierna, presso la Procura della Repubblica di Larino, è stato siglato un importante accordo tra il comandante regionale della Guardia di Finanza del Molise, il generale di Brigata Danilo Petrucelli, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate del Molise, Giovanni Battista Cantisani, e il Procuratore della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli. L’intesa è finalizzata al rafforzamento delle procedure di individuazione e contrasto dei reati tributari, attraverso un’azione congiunta e sinergica tra le istituzioni coinvolte, mirata alla repressione dei più gravi fenomeni di evasione fiscale rilevati nel corso delle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate di Campobasso.

È stato istituito un tavolo tecnico di coordinamento che valuterà l’efficacia delle azioni di contrasto alle frodi, condividendo informazioni e procedure operative per l’accertamento degli illeciti fiscali.

Questo accordo segue quello già sottoscritto lo scorso ottobre con la Procura della Repubblica di Campobasso, e punta a garantire un raccordo ancora più stretto tra l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e quella investigativa del Pubblico Ministero nel territorio del Circondario del Tribunale di Larino.

Tra le misure previste, vi è anche la tempestiva ricognizione dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli indagati, per consentire l’adozione di provvedimenti di sequestro preventivo e il recupero definitivo dei proventi illeciti derivanti dall’evasione fiscale.

EB