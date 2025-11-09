Restano critiche le condizioni del 28enne, ricoverato in rianimazione al Cardarelli

TERMOLI. Restano gravi le condizioni del 28enne rimasto ferito nel violento incidente stradale avvenuto ieri mattina, intorno alle 6.20, lungo la statale 16 Adriatica nei pressi del raccordo con la statale 87, alle porte di Termoli. Il giovane era alla guida di una Bmw che si è scontrata con un furgone, provocando tre feriti e la temporanea chiusura del tratto stradale.

Dopo essere stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco della sede di Termoli, il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Timoteo. A causa delle gravi lesioni riportate, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza al reparto di Rianimazione del Cardarelli di Campobasso, dove il giovane è tuttora ricoverato.

Le sue condizioni sono definite serie ma stabili. I traumi principali riguardano un politrauma diffuso e una frattura scomposta a una gamba, oltre a diverse contusioni. Il paziente è tenuto sotto costante monitoraggio e la prognosi resta riservata.

Gli altri due feriti, coinvolti nello scontro tra la Bmw e il furgone, sono stati invece medicati al San Timoteo.

EB