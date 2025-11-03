Rubano la Giulietta a un atleta della Termoli Pallavolo durante la partita al PalaSabetta

TERMOLI. Ci risiamo, prima domenica di novembre e nella serata, mentre all’interno del PalaSabetta si disputava la gara di Serie B tra la Termoli Pallavolo e il Bari Uno, all’esterno si consumava un episodio tanto sconcertante quanto emblematico del degrado urbano: alcuni malintenzionati hanno rubato una Giulietta 1.6 nera appartenente a un giocatore della squadra termolese.

Il furto è avvenuto in pieno giorno, davanti a uno degli impianti sportivi più frequentati della città, proprio mentre centinaia di spettatori assistevano all’incontro. Un gesto che lascia sgomenti: non solo per la gravità del reato, ma per l’audacia con cui è stato compiuto. I ladri non si sono fatti scrupoli, ignorando la presenza di pubblico, atleti e addetti ai lavori.

“Ormai non c’è più ritegno”, commentano alcuni presenti. “Questi delinquenti non si fermano davanti a nulla, neppure di fronte a un impianto sportivo affollato in orari centrali e non a tarda notte”.

Nel frattempo, la squadra termolese ha espresso solidarietà al compagno vittima del furto, mentre le indagini sono in corso per individuare i responsabili.

Michele Trombetta