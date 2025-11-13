Rubato furgoncino in piazza Donatori di Sangue, svaligiata anche villetta a Larino, ma ladri intercettati

TERMOLI. Piazza Donatori di Sangue: una delle aree di parcheggio più frequentate della città, senza dubbio, zona trafficatissima, eppure, di pomeriggio, non si è affatto sicuri.

Ad accorgersene è stato il proprietario di un furgoncino, che se l’è visto soffiare mentre era in sosta, ovviamente. Torna a prenderlo e non lo trova più. Purtroppo, accade sovente sulla costa. Il furto è stato ovviamente denunciato alle forze dell’ordine, nel caso di specie ai Carabinieri della stazione di Termoli.

L’ennesimo episodio che evidenzia come l’emergenza furti sia sempre presente nella nostra città.

Un altro colpo è avvenuto anche a Larino, dove una casa è stata svaligiata nel quartiere Montarone. I ‘soliti’ ladri sono fuggiti con un’Audi nera, ma i Carabinieri sono riusciti a intercettarli, in questo caso, nel territorio di San Martino in Pensilis, coi malviventi che escono fuori strada e poi si dileguano a piedi nei campi. Almeno, è stata recuperata l’intera refurtiva.

Emanuele Bracone