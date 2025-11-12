San Severo si ferma per il Carabiniere Sebastiano Marrone

SAN SEVERO. C’è stato silenzio questa mattina nelle scuole di San Severo. Un minuto dedicato a Sebastiano Marrone, il carabiniere 23enne tragicamente scomparso in un incidente lungo la Strada Provinciale 109.

Un silenzio pieno di dolore e rispetto, che ha attraversato le aule e i corridoi. Gli studenti immobili, gli occhi fissi davanti a sé, hanno condiviso il vuoto lasciato dalla perdita di un giovane che incarnava coraggio, dedizione e amore per la comunità. Sebastiano amava il suo lavoro e lo svolgeva con generosità, sempre disponibile verso gli altri.

Il sindaco Lidya Colangelo ha voluto esprimere personalmente il cordoglio della città:

“La notizia della scomparsa, a causa di un incidente stradale, del carabiniere Sebastiano Marrone addolora profondamente me personalmente e tutta la comunità cittadina di San Severo. Sebastiano era un servitore dello Stato che ha perso la vita nello svolgimento del proprio dovere. Sempre presente, attento e generoso nel suo servizio a favore di giustizia e sicurezza. In questo momento di profonda tristezza, a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo vicinanza ai familiari, al Comandante Generale Salvatore Luongo, al Colonnello Giovanni Capone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, al Cap. Mario Peccia, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Severo e a tutti i suoi colleghi dell’Arma”.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente anche Buddusò, suo paese d’origine in provincia di Sassari, dove l’Amministrazione comunale lo ricorda come “un ragazzo che amava il proprio lavoro e la propria comunità, capace di farsi voler bene da tutti. Buddusò perde non solo un servitore dello Stato, ma un giovane esempio di impegno e umanità. La sua memoria resterà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto e continuerà a essere motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”.

I funerali di Sebastiano Marrone si terranno giovedì 13 novembre alle 15:30 presso la chiesa di Santa Anastasia a Buddusò. Familiari, amici, colleghi e cittadini si preparano a dargli l’ultimo saluto, celebrando la vita di un giovane che, pur nella brevità dei suoi 23 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

Oggi, nelle scuole di San Severo, il silenzio ha parlato più di qualsiasi parola: un tributo a Sebastiano, alla sua vita, al suo impegno, alla sua umanità.

