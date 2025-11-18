Scomparsa Serena Capuozzo, 16 anni: ricerche anche in Molise

CAMPOBASSO. Da venerdì 14 novembre non si hanno più notizie di Serena Capuozzo, la giovane di 16 anni ospitata in una casa famiglia di Circello, nel Beneventano. Dopo l’allontanamento volontario, le ricerche si concentrano ora anche verso Campobasso, distante circa 30 chilometri, dove la ragazza aveva frequentato un corso di formazione per parrucchiera.
Serena ha capelli tinti di rosso e occhi castani. La sua foto circola sui social network per agevolarne il riconoscimento.
Chiunque avesse informazioni utili è pregato di contattare subito il numero 350 8858006.